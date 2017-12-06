Количество украинцев, которые получают "минималку", уменьшилось в 3,5 раза

"После повышения уровня минимальной зарплаты, более чем в 3,5 раза уменьшилось количество людей, которые получают зарплату на минимальном уровне, что свидетельствует о детенизации", - отметил Рева, комментируя результаты повышения минимальной зарплаты до 3200 грн.

Министр обратил внимание на то, что статистика опровергает все апокалиптические прогнозы относительно решения правительства поднять минималку до 3200 грн.

Так, по словам Ревы, в начале 2017 года 449000 лиц-предпринимателей прекратили свою деятельность, из них 228 000 не вели никакой деятельности, и не платили налоги. В то же время, в январе в Украине работали 1792000 предпринимателей, а уже в октябре этого года - 1811000 человек.

"То есть на сегодня, после повышения уровня минимальной зарплаты количество предпринимателей возросла. Но предприниматели это динамическая группа граждан, поэтому стоит обратить внимание на наемных работников - по состоянию на сентябрь 2017 года зарегистрировано 12921000 человек, а это на 230 000 человек больше чем в январе этого года", - подчеркнул министр.

Как уточнил он, положительная динамика процессов и на рынке занятости. В сентябре этого года трудоустроено на 121 700 человек больше, чем уволено. При этом, на 25% уменьшилось количество людей, находящихся на учете в Госцентре занятости.

"Многих даже не успевают поставить на учет, так высока потребность в кадрах на рынке труда", - добавил Рева.

Напомним, по мнению экспертов, повышение минимальной зарплаты до 4100 грн будет иметь негативные, а иногда даже непредсказуемые последствия для экономики Украины.