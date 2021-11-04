Нардепы назначили Штучного руководителем аппарата ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Верховная Рада назначила нового руководителя аппарата парламента - Вячеслава Штучного, пишет УНН.
Так, 315 голосами народных депутатов Вячеслава Штучного назначено руководителем Аппарата Верховной Рады Украины.
Детали
Перед этим председатель комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР Сергей Кальченко доложил решение комитета, который рекомендовал Верховной Раде включить вопрос о назначении Вячеслава Штучного на эту должность и рассмотреть его.
В понедельник его назначение на эту должность поддержало монобольшинство - фракция "Слуга народа" на своем заседании.
Вячеслав Штучный уже возглавлял аппарат ВР. В июле 2020 года его уволили с этой должности.
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщала, что после увольнения Вячеслава Штучного с должности руководителя Аппарата ВР никого на это место не назначили.
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