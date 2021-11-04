Нардепи призначили Штучного керівником апарату ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Верховна Рада призначила нового керівника апарату парламенту - Вячеслава Штучного, пише УНН.
Так, 315 голосами народних депутатів Вячеслава Штучного призначено керівником Апарату Верховної Ради України.
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Перед цим голова комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Сергій Кальченко доповів про рішення комітету, який рекомендував Верховній Раді включити питання про призначення Вячеслава Штучного на цю посаду і розглянути його.
У понеділок його призначення на цю посаду підтримала монобільшість - фракція "Слуга народу" на своєму засіданні.
Вячеслав Штучний вже очолював апарат ВР. У липні 2020 року його звільнили з цієї посади.
Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомляла, що після звільнення Вячеслава Штучного з посади керівника апарату ВР нікого на це місце не призначили.
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