Нардепы предлагают сохранить НМТ в 2027 году и отменить ГИА
Киев • УНН
Группа депутатов зарегистрировала законопроект о сохранении модели НМТ с четырьмя предметами в 2027 году. Документ также предусматривает отмену государственной итоговой аттестации на следующий год.
Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект, предусматривающий сохранение в 2027 году действующей модели национального мультипредметного теста (НМТ) с четырьмя предметами, а также отмену прохождения государственной итоговой аттестации в следующем году. Об этом передает УНН со ссылкой на проект закона №15440.
Детали
Согласно законопроекту, нардепы предлагают сохранить модель НМТ и в 2027 году, которая будет состоять из 4 предметов:
- Украинский язык;
- Математика;
- История Украины;
- предмет на выбор -
Иностранный язык, Биология, География, Физика, Химия, Украинская литература.
Также документ предусматривает отмену в 2027 году прохождения ГИА.
Глава комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что проект закона создает необходимые законодательные условия для организации вступительной кампании в условиях военного положения, что также является важной составляющей наших образовательных реалий.
Предлагаем сохранить модель национального мультипредметного теста с четырьмя предметами. В то же время конкретный формат проведения вступительных испытаний, с учетом ситуации с безопасностью и организационных возможностей, будет определять Министерство образования и науки Украины. Такой подход позволяет сочетать законодательную определенность с необходимой гибкостью при принятии управленческих решений
Дополнение
В мае Кабинет министров во главе с Юлией Свириденко подал в Верховную Раду проект закона, которым предлагалось освободить выпускников 2027 года от ГИА, а вступительные экзамены будут состоять из четырех обязательных предметов.
Однако, после отставки правительства вместе с премьер-министром Свириденко, законопроект, как и другие правительственные, не прошедшие первое чтение, были отозваны.