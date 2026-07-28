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Нардепы предлагают сохранить НМТ в 2027 году и отменить ГИА

Киев • УНН

 • 434 просмотра

Группа депутатов зарегистрировала законопроект о сохранении модели НМТ с четырьмя предметами в 2027 году. Документ также предусматривает отмену государственной итоговой аттестации на следующий год.

Нардепы предлагают сохранить НМТ в 2027 году и отменить ГИА

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект, предусматривающий сохранение в 2027 году действующей модели национального мультипредметного теста (НМТ) с четырьмя предметами, а также отмену прохождения государственной итоговой аттестации в следующем году. Об этом передает УНН со ссылкой на проект закона №15440.

Детали

Согласно законопроекту, нардепы предлагают сохранить модель НМТ и в 2027 году, которая будет состоять из 4 предметов:

  • Украинский язык;
    • Математика;
      • История Украины;
        • предмет на выбор - Иностранный язык, Биология, География, Физика, Химия, Украинская литература.

          Также документ предусматривает отмену в 2027 году прохождения ГИА.

          Глава комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что проект закона создает необходимые законодательные условия для организации вступительной кампании в условиях военного положения, что также является важной составляющей наших образовательных реалий.

          Предлагаем сохранить модель национального мультипредметного теста с четырьмя предметами. В то же время конкретный формат проведения вступительных испытаний, с учетом ситуации с безопасностью и организационных возможностей, будет определять Министерство образования и науки Украины. Такой подход позволяет сочетать законодательную определенность с необходимой гибкостью при принятии управленческих решений

          - добавил Бабак.

          Дополнение

          В мае Кабинет министров во главе с Юлией Свириденко подал в Верховную Раду проект закона, которым предлагалось освободить выпускников 2027 года от ГИА, а вступительные экзамены будут состоять из четырех обязательных предметов.

          Однако, после отставки правительства вместе с премьер-министром Свириденко, законопроект, как и другие правительственные, не прошедшие первое чтение, были отозваны.

          Павел Башинский

          ОбществоПолитикаОбразование
          Кабинет Министров Украины
          Бабак Сергей Витальевич
          Министерство образования и науки Украины
          Верховная Рада