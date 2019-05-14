Нардепы планируют обратиться к мировому сообществу в отношении граждан РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Верховная Рада включила в повестку дня сессии для принятия решения проект постановления об обращении к мировому сообществу относительно осуждения нарушения прав коренных народов в России. Соответствующее решение поддержали 226 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Народные депутаты Украины включили в повестку дня сессии проект постановления №10125 об обращении Верховной Рады к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, национальных парламентов государств мира по осуждению нарушения прав коренных народов в Российской Федерации.
Кроме того, нардепы не включили в повестку дня проект закона об изменениях в госбюджет по обеспечению отдельных программ здравоохранения, законопроект по демонополизации и развитию космической деятельности и тому подобное.
Напомним, в марте украинские парламентарии направили письмо-обращение в Совет Европы с просьбой защитить право на родной язык и культуру украинцев, проживающих в России.