Нардепи планують звернутись до світової спільноти щодо громадян РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Верховна Рада включила до порядку денного сесії для прийняття рішення проект постанови про звернення до світової спільноти щодо засудження порушення прав корінних народів у Росії. Відповідне рішення підтримали 226 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Народні депутати України включили до порядку денного сесії проект постанови №10125 про звернення Верховної Ради до Організації Об'єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, національних парламентів держав світу щодо засудження порушення прав корінних народів у Російській Федерації.
Крім того, нардепи не включили до порядку денного проект закону щодо змін до держбюджету щодо забезпечення окремих програм охорони здоров'я, законопроект щодо демонополізації та розвитку космічної діяльності тощо.
Нагадаємо, в березні українські парламентарі направили лист-звернення до Ради Європи із проханням захистити право на рідну мову і культуру українців, які проживають у Росії.