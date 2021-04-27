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Нардепы поддержали законопроект о финансовых услугах и компаниях

Нардепы поддержали законопроект о финансовых услугах и компаниях

Киев  •  УНН

 • 15340 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник поддержала в первом чтении проект закона № 5065 о финансовых услугах и финансовых компаниях. Решение поддержало 247 народных депутатов, передает УНН.

Как отметил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев во время представления законопроекта в Раде, осенью 2019 года был принят так называемый законопроект о банковском "сплите" , который фактически ликвидировал Национальную комиссию по финансовым услугам и перераспределил полномочия по регулированию небанковского финансового рынка между НБУ и Национальной комиссией по фондовому рынку и ценным бумагам.

С 1 июля 2020 года НБУ взял на себя полномочия по регулированию соответствующего рынка небанковских финансовых услуг.

Цитата:

"Указанный закон призван стать базовым правовым актом, который будет регулировать отношения в сфере финансовых услуг. Соответственно, им устанавливаются общие для всего рынка положения относительно определений, ключевых принципов и принципов осуществления деятельности по защите прав клиентов и потребителей, тносительно определения и упорядочения заключения договоров с поставщиками финансовых услуг, относительно информационных отношений в этой сфере, а также о требованиях к рекламе", - сказал Гетманцев.

Детали

По словам Гетманцева, законопроектом вводится рискоориентированный подход к надзору и принципы продукционного надзора в указанной сфере, внедряется институт квалифицированных инвесторов и определяются другие положения по финансовой деятельности.

Согласно пояснительной записке, документом в частности предлагается:

- установить, с целью однородности их применения, универсальные положения по государственному регулированию рынка финансовых услуг;

- закрепить роль и взаимосвязь финансовых услуг с услугами, которые являются с ними связанными - сопроводительными, посредническими и вспомогательными услугами;

- расширить возможности для финансовых учреждений предоставлять новые виды услуг для более глубокого их проникновения на рынок финансовых услуг;

- принципиально изменить подход к лицензированию - отойти от лицензирования видов финансовых услуг, взамен осуществлять лицензирование вида деятельности финансового учреждения по предоставлению определенной финансовой услуги одновременно со включением такого учреждения в соответствующий реестр с целью упрощения процесса доступа на рынок и повышения эффективности регулирования;

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- внедрить современные принципы пруденциального надзора и надзора за рыночным поведением;

- ввести риск-ориентированный подход к надзору в зависимости от размера, значимости, сложности бизнес-модели и индивидуального уровня риска финансового учреждения;

- усовершенствовать механизмы применения корректирующих мер и мер воздействия в случае нарушения финансовыми учреждениями требований законодательства;

- повысить защиту прав потребителей финансовых услуг путем роста их осведомленности с финансовыми услугами, которые им предоставляются, введение надзора регулятора за рыночным поведением поставщиков финансовых услуг, что также предотвратит недобросовестную конкуренцию и проявления мошенничества на рынке финансовых услуг;

- установить положения, регламентирующие аутсорсинг на рынке финансовых услуг;

- усовершенствовать порядок осуществления надзора отдельными регуляторами и порядок их взаимодействия между собой, с другими государственными органами и органами регулирования и надзора других стран;

- установить положение, регулирующие деятельность финансовых компаний и ломбардов: требования к их деятельности, порядок реорганизации и выхода из рынка;

- урегулировать вопрос заключения договоров по предоставлению финансовых услуг.

"С учетом этого, планомерное внедрение новой модели регулирования и надзора предоставит участникам соответствующих рынков финансовых услуг достаточно времени для построения надлежащей системы корпоративного управления и системы внутреннего контроля, системы управления рисками, определить стратегию развития и бизнес-модель, сформировать капитал, достаточный для поддержания своей платежеспособности, обеспечить необходимый уровень ликвидности и качества активов, что приведет к финансовой устойчивости таких лиц", - говорится в пояснительной записке.

Что было раньше

На прошлом заседании Рада приняла президентский законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс о введении добровольного декларирования физическими лицами их активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.

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