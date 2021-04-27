Нардепи підтримали законопроект про фінансові послуги та компанії

Як зазначив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час представлення законопроекту у Раді, восени 2019 року було прийнято так званий законопроект про банківський "спліт", який фактично ліквідував Національну комісію з фінансових послуг і перерозподілив повноваження з регулювання небанківського фінансового ринку між НБУ та Національною комісією з фондового ринку та цінних паперів.



З 1 липня 2020 року НБУ перебрав на себе повноваження з регулювання відповідного ринку небанківських фінансових послуг.

Цитата:

"Зазначений закон покликаний стати фундаментальним правовим актом, який буде врегульовувати відносини у сфері фінансових послуг. Відповідно, ним встановлюються спільні для всього фінансового ринку положення щодо визначень, ключових засад та принципів здійснення діяльності щодо захисту прав клієнтів та споживачів, щодо визначення та упорядкування укладення договорів з надавачами фінансових послуг, щодо інформаційних відносин у цій сфері, також щодо вимог до реклами", - сказав Гетманцев.

Деталі

Зі слів Гетманцева, законопроектом впроваджується ризикооріентований підхід до нагляду та принципи продукційного нагляду у зазначеній сфері, впроваджується інститут кваліфікованих інвесторів і визначається інші положення щодо фінансової діяльності.

Відповідно до пояснювальної записки, документом зокрема пропонується:

- встановити, з метою однорідності їх застосування, універсальні положення щодо державного регулювання ринку фінансових послуг;

- закріпити роль та взаємозв’язок фінансових послуг із послугами, що є з ними пов’язаними – супровідними, посередницькими та допоміжними послугами;

- розширити можливості для фінансових установ надавати нові види послуг для більш глибокого їх проникнення на ринок фінансових послуг;

- принципово змінити підхід до ліцензування – відійти від ліцензування видів фінансових послуг, натомість здійснювати ліцензування виду діяльності фінансової установи з надання певної фінансової послуги одночасно із включенням такої установи до відповідного реєстру з метою спрощення процесу доступу на ринок та підвищення ефективності регулювання;

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- запровадити сучасні принципи пруденційного нагляду та нагляду за ринковою поведінкою;

- запровадити ризик-орієнтований підхід до нагляду залежно від розміру, значимості, складності бізнес-моделі та індивідуального рівня ризику фінансової установи;

- удосконалити механізми застосування коригувальних заходів та заходів впливу у разі порушення фінансовими установами вимог законодавства;

- підвищити захист прав споживачів фінансових послуг шляхом зростання їх обізнаності із фінансовими послугами, які їм надаються, запровадження нагляду Регулятора за ринковою поведінкою надавачів фінансових послуг, що також запобігатиме недобросовісній конкуренції та проявам шахрайства на ринку фінансових послуг;

- встановити положення, що регламентують аутсорсинг на ринку фінансових послуг;

- удосконалити порядок здійснення нагляду окремими регуляторами та порядку їх взаємодії між собою, з іншими державними органами та органами регулювання і нагляду інших країн;

- встановити положення, які регулюватимуть діяльність фінансових компаній та ломбардів: вимоги до їх діяльності, порядок реорганізації та виходу з ринку;

- унормувати питання укладання договорів з надання фінансових послуг.

"З урахування цього, планомірне запровадження нової моделі регулювання та нагляду надасть учасникам відповідних ринків фінансових послуг достатньо часу для побудови належної системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю, системи управління ризиками, визначити стратегію розвитку та бізнес-модель, сформувати капітал, достатній для підтримки своєї платоспроможності, забезпечити необхідний рівень ліквідності та якості активів, що сприятиме фінансовій стійкості таких осіб", - йдеться у пояснювальній записці.

Що було раніше

На минулому засіданні Рада ухвалила президентський законопроект про внесення змін до Податкового кодексу щодо запровадження добровільного декларування фізичними особами їхніх активів та сплати одноразового збору до бюджету.



