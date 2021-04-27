Рада підтримала проект закону щодо активізації діяльності наукових парків

Цитата:

"Міністерство освіти та науки розробило проект закону України про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків. Проект законодавчого акту розроблено на виконання діяльності КМУ. Прийняття законопроекту сприятиме вирішенню таких проблем як ускладнений бюрократичними заходами процес створення наукових парків, заборона для закладів вищої освіти та наукових установ бути засновниками декількох наукових парків, відсутність власної інфраструктури та як наслідок – необхідність використання значного обсягу коштів на аренду приміщення та обладнання", - сказав перший заступник міністра освіти та науки України Микола Кизим під час представлення проекту закону у парламенті.

Деталі

Зі слів заступника міністра, законопроектом пропонується надати закладам вищої освіти та науковим закладам:

- Право створювати наукові парки без погодження з МОН, а також самостійно визначати напрямки своєї діяльності.

- Право бути засновником декількох наукових парків.

- Можливість надавати в оренду приміщення для розміщення наукових парків на пільгових умовах.

Що було раніше

Верховна Рада на минулому позачерговому засіданні ухвалила за основу законопроект про внесення змін до Закону України "Про індустріальні парки", спрямованих на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом запровадження стимулів в індустріальних парках.



