ВР підтримала законопроект про запровадження стимулів в індустріальних парках
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Верховна Рада на засіданні у четвер ухвалила за основу законопроект № 4416-1 про внесення змін до Закону України "Про індустріальні парки", спрямованих на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом запровадження стимулів в індустріальних парках. Рішення підтримало 260 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Деталі
“Метою законопроекту є сприяння залученню прямих інвестицій у створення нових виробництв через механізм індустріальних парків задля перетворення їх на рушійну силу економічного та промислового розвитку шляхом запровадження низки інвестиційних стимулів, що відповідають сучасним світовим тенденціям та підвищать конкурентоспроможність вітчизняних індустріальних парків”, - йдеться у пояснювальній записці до документу.
Законопроектом, зокрема, пропонується визначити об’єкти, що можуть розміщуватися у складі індустріального парку. До них належать:
- офіси керуючої компанії, фінансові установи, об’єкти маркетингу та реклами;
- заклади вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти;
- бізнес-кампуси, акселератори, фонди, компанії-резиденти, лабораторії з розвитку інноваційних технологій;
- багатоцільові зали для проведення наукових конференцій та інших заходів;
- пожежні частини;
- озеленені території;
- виробничі будівлі та споруди;
- інженерні будівлі та споруди;
- інші об’єкти, не заборонені чинним законодавством.
Документом також пропонуються наступні стимули для індустріальних парків:
− компенсація керуючим компаніям, ініціаторам створення - суб’єктам господарювання та учасникам індустріальних парків п’ятдесяти відсотків витрат на підключення та приєднання до електромереж;
− компенсація учасникам індустріальних парків відсоткових платежів за кредитами у залежності від частки експорту продукції власного виробництва у загальному доході від їх господарської діяльності;
− часткова компенсація інвестицій учасників індустріальних парків у створення виробництва, здійснених протягом перших трьох років господарської діяльності в межах індустріального парку.
Що було раніше
Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу ще в лютому надав позитивні висновки щодо відповідності двох законопроектів, які передбачають створення та стимулювання діяльності індустріальних парків в Україні.