Нардепы не смогли включить в повестку дня президентский закон про капелланов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Народные депутаты не смогли включить в повестку дня парламента президентский закон об урегулировании капелланской деятельности в Вооруженных силах Украины. За соответствующее решение проголосовали только 192 народных депутата, передает корреспондент УНН.
Согласно результатам голосования, проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования капелланской деятельности в Вооруженных силах Украины и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формированиях не был внесен в повестку дня.
Кроме того, нардепы не включили в повестку дня проект закона об изменениях в госбюджет по обеспечению отдельных программ здравоохранения, законопроект по демонополизации и развитию космической деятельности и тому подобное.
Напомним, вчера, 13 мая, Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект по урегулированию капелланской деятельности в Вооруженных силах Украины.