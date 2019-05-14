Нардепи не змогли включити в порядок денний президентський закон про капеланів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Народні депутати не змогли включити в порядок денний парламенту президентський закон про врегулювання капеланської діяльності в Збройних силах України. За відповідне рішення проголосувало лише 192 народних депутати, передає кореспондент УНН.
Згідно з результатами голосування, проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання капеланської діяльності у Збройних силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях не був внесений до порядку денного.
Крім того, нардепи не включили до порядку денного проект закону щодо змін до держбюджету щодо забезпечення окремих програм охорони здоров’я, законопроект щодо демонополізації та розвитку космічної діяльності тощо.
Нагадаємо, вчора, 13 травня, Президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект щодо врегулювання капеланської діяльності у Збройних силах України.