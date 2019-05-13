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Порошенко вніс до Ради законопроект щодо діяльності капеланів у ЗСУ

Порошенко вніс до Ради законопроект щодо діяльності капеланів у ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект щодо врегулювання капеланської діяльності у Збройних силах України. Відповідний проект закону зареєстрований на сайті Верховної Ради, передає УНН.

Відповідно до картки документу, проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання капеланської діяльності у Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях має номер 10279. Він зареєстрований сьогодні, 13 травня 2019 року. У статусі документа також зазначається, що проект закону визначений Президентом України як невідкладний.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко до проведення інавгурації новообраного голови держави Володимира Зеленського пропонує парламенту розглянути низку законопроектів, у тому числі ініціює зміни в бюджетній декларації на 2020-2022 роки.

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