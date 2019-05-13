Порошенко внес в Раду законопроект о деятельности капелланов в ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект по урегулированию капелланской деятельности в Вооруженных силах Украины. Соответствующий проект закона зарегистрирован на сайте Верховной Рады, передает УНН.
Согласно карточки документа, проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования капелланской деятельности в Вооруженных Силах Украины и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формированиях имеет номер 10279. Он зарегистрирован сегодня, 13 мая 2019 года. В статусе документа также отмечается, что проект закона определен Президентом Украины как неотложный.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко к проведению инаугурации новоизбранного главы государства Владимира Зеленского предлагает парламенту рассмотреть ряд законопроектов, в том числе инициирует изменения в бюджетной декларации на 2020-2022 годы.