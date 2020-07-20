Нардепы не планируют дальних поездок: в "Слуге народа" рассказали о возможных заседание ВР в августе

"На самом деле, мы так и договорились внутри фракции, мы определим несколько дат в течение июля-августа. Ну, очевидно, уже августа, потому как июльскую сессию мы проведем 21 июля, и там много вопросов, до позднего вечера работы. Да, очень вероятно, что в августе могут быть внеочередные сессии, там немножко сложнее процедура созыва, ее нельзя делать срочную", - сказала Кравчук.

Также она добавила, что такую внеочередную сессию может инициировать или Президент Украины, или 150 народных депутатов.

"Да, это вполне возможно. Депутаты, насколько я знаю, каких-то долгих поездок или дальних не планируют. Потому что все-таки надо понимать, что выборы в октябре, практически все задействованы в подготовительном процессе. Сейчас будет подготовительное время поиска кандидатов, уже в сентябре будет официальное выдвижение. Поэтому там и будут продолжать работать некоторые комитеты - экономический, бюджетный. Они даже сделали возможной работу между сессиями", - добавила Кравчук.

Напомним, как сообщил председатель ВРУ Дмитрий Разумков, в июле и августе могут состояться еще несколько внеочередных сессий Верховной Рады.