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Нардепи не планують далеких поїздок: у "Слузі народу" розповіли про можливі засідання ВР у серпні

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Парламентська фракція “Слуга народу” домовилася визначити кілька дат у серпні, щоб збиратися на позачергові сесії Верховної Ради. Тому не планують далеких поїздок. Про це УНН розповіла заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук.

“Насправді, ми так і домовилися всередині фракції, що ми визначимо кілька дат протягом липня-серпня. Ну, очевидно, уже серпня, бо липневу сесію ми проведемо 21 липня, і там багато питань, до пізнього вечора роботи. Так, дуже вірогідно, що в серпні можуть бути позачергові сесії, там трошки складніша процедура скликання, її не можна робити термінову”, — сказала Кравчук.

Також вона додала, що таку позачергову сесію може ініціювати або Президент України, або 150 народних депутатів.

“Так, це цілком можливо. Депутати, наскільки я знаю, якихось довгих поїздок чи дальніх не планують. Бо все-таки треба розуміти, що вибори в жовтні, практично всі задіяні в підготовчому процесі. Зараз буде підготовча пора пошуку кандидатів, вже в вересні буде офіційне висування. Тому там і будуть продовжувати працювати деякі комітети — економічний, бюджетний. Вони навіть зробили можливою роботу між сесіями”, — додала Кравчук.

Нагадаємо, як повідомив голова ВРУ Дмитро Разумков, у липні та серпні можуть відбутись ще декілька позачергових сесій Верховної Ради.

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