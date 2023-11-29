Нардепа Юрчишина предлагают на должность главы комитета по вопросам свободы слова вместо Шуфрича
Киев • УНН
В Верховную Раду Украины поступил проект постановления о назначении народного депутата Ярослава Юрчишина главой комитета по опросам свободы слова вместо Нестора Шуфрича, подозреваемого в государственной измене
В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о назначении народного депутата от фракции "Голос" Ярослава Юрчишина главой комитета по вопросам свободы слова, сообщил в среду нардеп Ярослав Железняк, пишет УНН.
В парламент внесено постановление о назначении моего коллеги по фракции Ярослава Юрчишина главой комитета по вопросам свободы слова
Детали
Постановлением предлагается отозвать Юрчишина с должности первого заместителя главы комитета по вопросам антикоррупционной политики и назначить главой комитета по вопросам свободы слова.
Добавим
Комитет по вопросам свободы слова возглавлял народный депутат от ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич, который был отправлен в СИЗО по подозрению в госизмене.
Напомним
Комитет по вопросам свободы слова с сентября временно возглавляет народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар, который предлагал пенсионерам "продать собаку элитной породы" для того, чтобы заплатить за коммунальные услуги.
Нардепа Юрчишина предлагают на должность главы комитета по вопросам свободы слова вместо Шуфрича
В Верховную Раду Украины поступил проект постановления о назначении народного депутата Ярослава Юрчишина главой комитета по опросам свободы слова вместо Нестора Шуфрича, подозреваемого в государственной измене.
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