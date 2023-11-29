Нардепа Юрчишина предлагают на должность главы комитета по вопросам свободы слова вместо Шуфрича

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о назначении народного депутата от фракции "Голос" Ярослава Юрчишина главой комитета по вопросам свободы слова, сообщил в среду нардеп Ярослав Железняк, пишет УНН.

В парламент внесено постановление о назначении моего коллеги по фракции Ярослава Юрчишина главой комитета по вопросам свободы слова - сообщил Железняк в Telegram.

Детали

Постановлением предлагается отозвать Юрчишина с должности первого заместителя главы комитета по вопросам антикоррупционной политики и назначить главой комитета по вопросам свободы слова.

Добавим

Комитет по вопросам свободы слова возглавлял народный депутат от ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич, который был отправлен в СИЗО по подозрению в госизмене.

Напомним

Комитет по вопросам свободы слова с сентября временно возглавляет народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар, который предлагал пенсионерам "продать собаку элитной породы" для того, чтобы заплатить за коммунальные услуги.