Парламент зняв Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова

Цитата

“Парламент зняв Нестора Шуфрича з посади голови комітету ВРУ з питань свободи слова. ЗА - 258. Він залишається одним з трьох членів цього «потужного» комітету”, - йдеться у повідомленні у Telegram

За словами Железняка, поки в.о. голови комітету з питань свободи слова стане Євген Брагар.

Доповнення

Служба безпеки України 15 вересня повідомила про підозру у державній зраді народному депутату Нестору Шуфричу. Як повідомили УНН джерела в СБУ, вдома у народного депутата Нестора Шуфрича під час обшуків співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.

Сам народний депутат у залі Печерського районного суду заявив, що документ був "переданий в ОБСЄ" і "стосувався принципів збереження Донеччини та Луганщини в межах областей України".

15 вересня Печерський суд Києва відправив нардепа Нестора Шуфрича під арешт на 60 діб без можливості внесення застави. Він перебуватиме під вартою до 13 листопада включно. Його було взято під варту в залі суду.



