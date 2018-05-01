Нардепа Найема прооперировали

"... он дал показания полиции, его прооперировали. Поступают сигналы, что подозреваемые уже пытаются "решить" вопрос ... Если мы хотим быть нормальной страной, то единственный выход из ситуации - это необратимость наказания", - отметил Лещенко.

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Сам Найем ранее на своей странице в Facebook сообщил, что ему "дали в челюсть".

"... в больнице, перелом челюсти и еще чего-то", - добавил он.

Напомним, в центре Киева неизвестные избили народного депутата Украины Мустафу Найема.