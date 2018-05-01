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Нардепа Найема прооперировали

Киев • УНН

 • 13672 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Народного депутата Украины Мустафу Найема прооперировали после драки в центре Киева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Сергей Лещенко, передает УНН.

Нардепа Найема прооперировали

"... он дал показания полиции, его прооперировали. Поступают сигналы, что подозреваемые уже пытаются "решить" вопрос ... Если мы хотим быть нормальной страной, то единственный выход из ситуации - это необратимость наказания", - отметил Лещенко.

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Сам Найем ранее на своей странице в Facebook сообщил, что ему "дали в челюсть".

"... в больнице, перелом челюсти и еще чего-то", - добавил он.

Напомним, в центре Киева неизвестные избили народного депутата Украины Мустафу Найема.

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