Нардепа Найєма прооперували
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Народного депутата України Мустафу Найєма прооперували після бійки у центрі Києва. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Сергій Лещенко, передає УНН.
"...він дав свідчення поліції, його прооперували. Надходять сигнали, що підозрювані вже намагаються "вирішити" питання... Якщо ми хочемо бути нормальною країною, то єдиний вихід із ситуації - це незворотність покарання", - зазначив Лещенко.
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Сам Найєм раніше на своїй сторінці у Facebook повідомив, що йому "дали в щелепу".
"...в лікарні, перелом щелепи і ще чогось", - додав він.
Нагадаємо, в центрі Києва невідомі побили народного депутата України Мустафу Найєма.