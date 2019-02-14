Нардеп заявляет об информационной атаке на Кличка со стороны застройщика

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. Застройщик, с которым Киев ранее разорвал договор аренды участка земли на Осокорках, начал в социальных сетях и СМИ кампанию "черного пиара" против мэра столицы Виталия Кличко. Об этом сообщил народный депутат и советник киевского городского главы Дмитрий Белоцерковец в социальной сети Facebook, также информацию подтвердило наше расследование, передает УНН. 

"Пока город в судах отстаивает свою позицию и делает все, чтобы не допустить попыток "Контактбудсервиса" и банка "Аркада" вести строительные работы на территории Осокорков, застройщик пытается "поиграть" в "черный пиар", – заявил парламентарий.

Он напомнил, что Киевсовет разорвал договор об аренде земельного участка из-за долга в десятки миллионов гривен и возмущений местных жителей, которые выступили против строительства жилищного комплекса на заповедных озерах.
По словам нардепа, в социальных сетях организовывают информационную атаку против киевской власти.

Белоцерковец также выложил скриншоты одинаковых постов в социальной сети, где во всех бедах застройщика обвиняется городская власть.

"Текст – слово в слово, и фото этих публикаций одинаковые, а значит легко предположить, что админам групп просто заплатили за публикации", – предположил советник мэра.

Также он предупредил киевлян, что застройщик продолжает продавать квартиры в жилищном комплексе, который не будет построен.

"Застройщик "Контактбудсервис" и банк "Аркада" начали демпинговать и срочно продавать квартиры в виртуальных и несуществующих домах проекта "Патриотика на озерах", – уверен Дмитрий Белоцерковец. По его словам это делается, для того чтобы втянуть в проект как можно больше вкладчиков и потом бороться за легализацию проекта.

Редакция провела проверку наличия в соцсетях публикаций, скриншоты которых разместил нардеп, и действительно нашла их в указанных группах. В то же время мы не беремся утверждать, что их размещению способствовал именно застройщик.











Напомним, что 77 депутатов Киевсовета проголосовали за то, чтобы разорвать договор с застройщиком ЖК "Патриотика на озерах".

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