Нардеп заявляет об информационной атаке на Кличка со стороны застройщика

"Пока город в судах отстаивает свою позицию и делает все, чтобы не допустить попыток "Контактбудсервиса" и банка "Аркада" вести строительные работы на территории Осокорков, застройщик пытается "поиграть" в "черный пиар", – заявил парламентарий.



Он напомнил, что Киевсовет разорвал договор об аренде земельного участка из-за долга в десятки миллионов гривен и возмущений местных жителей, которые выступили против строительства жилищного комплекса на заповедных озерах.

По словам нардепа, в социальных сетях организовывают информационную атаку против киевской власти.



Белоцерковец также выложил скриншоты одинаковых постов в социальной сети, где во всех бедах застройщика обвиняется городская власть.



"Текст – слово в слово, и фото этих публикаций одинаковые, а значит легко предположить, что админам групп просто заплатили за публикации", – предположил советник мэра.



Также он предупредил киевлян, что застройщик продолжает продавать квартиры в жилищном комплексе, который не будет построен.



"Застройщик "Контактбудсервис" и банк "Аркада" начали демпинговать и срочно продавать квартиры в виртуальных и несуществующих домах проекта "Патриотика на озерах", – уверен Дмитрий Белоцерковец. По его словам это делается, для того чтобы втянуть в проект как можно больше вкладчиков и потом бороться за легализацию проекта.



Редакция провела проверку наличия в соцсетях публикаций, скриншоты которых разместил нардеп, и действительно нашла их в указанных группах. В то же время мы не беремся утверждать, что их размещению способствовал именно застройщик.























Напомним, что 77 депутатов Киевсовета проголосовали за то, чтобы разорвать договор с застройщиком ЖК "Патриотика на озерах".