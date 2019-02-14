Нардеп заявляє про інформаційну атаку на Кличка з боку забудовника

"Поки місто в судах відстоює свою позицію і робить все, щоб не допустити спроб" Контактбудсервіс "і банку" Аркада "вести будівельні роботи на території Осокорків, забудовник намагається" пограти "в" чорний піар ", - заявив парламентарій.



Він нагадав, що Київрада розірвала договір про оренду земельної ділянки через борг в десятки мільйонів гривень і збурень місцевих жителів, які виступили проти будівництва житлового комплексу на заповідних озерах.

За словами нардепа, в соціальних мережах організовують інформаційну атаку проти київської влади.



Білоцерківець також виклав скріншоти однакових постів в соціальній мережі, де у всіх бідах забудовника звинувачується міська влада.



"Текст - слово в слово, і фото цих публікацій однакові, а значить легко припустити, що адмінам груп просто заплатили за публікації", - припустив радник мера.



Також він попередив киян, що забудовник продовжує продавати квартири в житловому комплексі, який не буде побудований.



"Забудовник" Контактбудсервіс "і банк" Аркада "почали демпінгувати і терміново продавати квартири в віртуальних і неіснуючих будинках проекту" патріотики на озерах ", - впевнений Дмитро Білоцерківець. За його словами це робиться, для того щоб втягнути в проект якомога більше вкладників і потім боротися за легалізацію проекту.



Редакція провела перевірку наявності в соцмережах публікацій, скріншоти яких розмістив нардеп, і дійсно знайшла їх в зазначених групах. У той же час ми не беремося стверджувати, що їх розміщення сприяв саме забудовник.























Нагадаємо, що 77 депутатів Київради проголосували за те, щоб розірвати договір із забудовником ЖК "патріотики на озерах".