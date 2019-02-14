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Нардеп заявляє про інформаційну атаку на Кличка з боку забудовника

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Забудовник, з яким Київ раніше розірвав договір оренди ділянки землі на Осокорках, почав в соціальних мережах та ЗМІ кампанію "чорного піару" проти мера столиці Віталія Кличка. Про це повідомив народний депутат і радник київського міського голови Дмитро Білоцерківець в соціальній мережі Facebook , також інформацію підтвердило наше розслідування, передає УНН.

"Поки місто в судах відстоює свою позицію і робить все, щоб не допустити спроб" Контактбудсервіс "і банку" Аркада "вести будівельні роботи на території Осокорків, забудовник намагається" пограти "в" чорний піар ", - заявив парламентарій.

Він нагадав, що Київрада розірвала договір про оренду земельної ділянки через борг в десятки мільйонів гривень і збурень місцевих жителів, які виступили проти будівництва житлового комплексу на заповідних озерах.
За словами нардепа, в соціальних мережах організовують інформаційну атаку проти київської влади.

Білоцерківець також виклав скріншоти однакових постів в соціальній мережі, де у всіх бідах забудовника звинувачується міська влада.

"Текст - слово в слово, і фото цих публікацій однакові, а значить легко припустити, що адмінам груп просто заплатили за публікації", - припустив радник мера.

Також він попередив киян, що забудовник продовжує продавати квартири в житловому комплексі, який не буде побудований.

"Забудовник" Контактбудсервіс "і банк" Аркада "почали демпінгувати і терміново продавати квартири в віртуальних і неіснуючих будинках проекту" патріотики на озерах ", - впевнений Дмитро Білоцерківець. За його словами це робиться, для того щоб втягнути в проект якомога більше вкладників і потім боротися за легалізацію проекту.

Редакція провела перевірку наявності в соцмережах публікацій, скріншоти яких розмістив нардеп, і дійсно знайшла їх в зазначених групах. У той же час ми не беремося стверджувати, що їх розміщення сприяв саме забудовник.











Нагадаємо, що 77 депутатів Київради проголосували за те, щоб розірвати договір із забудовником ЖК "патріотики на озерах".

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