Нардеп: законопроект о развитии института старост - антиукраинский

Детали

"Это антиукраинской законопроект. Там же предлагается, что можно будет даже из соседнего села назначать людей, которого люди не знают, которому не доверяют. А здесь вам не только жизнь и комфорт людей - но и вопросы распределения финансов. Этот законопроект вызвал очень большую дискуссию в парламенте, и является неоднородным. Так, если мы его примем, то о децентрализации можем забыть, как и о поселенческой сети", - заявил Волынец.

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Он уверен, что авторы законопроекта из монобильшинства с его помощью планируют контролировать политические процессы на местах.

"Мы зарегистрировали в пятницу 11 проектов постановлений об отмене решения парламента о принятии во втором чтении и в целом законопроекта №4535", - рассказал нардеп.

Дополнение

Со своей стороны народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко также считает, что законопроект №4535 о развитии института старост направлен на свертывание децентрализации и поселенческой сети. Кроме этого, он раскритиковал процедуру назначения старосты сельским головой вместо того, чтобы выбирать его местным населением демократическим путем.

"Ну разве не верно было сделать: староста, избранный людьми? Зачем вы превращаете органы местного самоуправления в ЖЭК, где глава кого хочет, того и назначает или из этого он населенного пункта, или из другой, или из города, или с другой территории или области? Большинство всегда будет доминировать над меньшинством, и глава этот раз он из большого населенного пункта, он будет назначать как руководителя ЖЭКа, и увольнять очень быстро", - заявил Ивченко.