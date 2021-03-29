Під час війни нічого взагалі не варто продавати: Івченко назвав головні недоліки приватизації держвласності

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"Під час війни ніхто нічого взагалі не має продавати, бо не прийде глобальний інвестор сьогодні в Україну, поки фактично будуть військові дії, поки немає судової реформи, реформи правоохоронної системи, захисту інвестора та інвестицій. Глобальні інвестиції, великі інституційні фонди сьогодні, зокрема під час загострення війни, не прийдуть в Україну. То тоді стоїть питання – а для кого ми все це продаємо?", - зауважує Івченко.

Деталі

Він наголошує, що приватні фірми, які зараз скуповують державну власність, не зацікавлені в збереженні робочих місць. Тож питання приватизації, на думку Івченка, не повинно стояти на порядку денному Ради в той час, коли є ціла низка важливих для населення проблем.

"Те, що сьогодні було запропоновано продати Укрспирт: більшість заводів купили фірми, які займаються нерухомістю. Скажіть, вони збережуть там сотні робочих місць? Ні. Тому питання приватизації в останню чергу має розглядати Верховна Рада. ВРУ на позачерговому засіданні має розглядати, як сьогодні вижити людям", - наголосив він.

Серед ключових питань, які потрібно, за словами Івченка, розглянути на позачерговому засіданні парламенту є відшкодування підприємцям коштів через карантинні обмеження, медичне страхування медиків, законопроект фракції "Батьківщина" про зменшення тарифів на газ, про вакцинацію в Україні, але точно не приватизацію державної власності або "політичні питання щодо подій у неділю на Банковій".

Доповнення

Нагадаємо, у вівторок, 30 березня, ймовірно може відбутись цілих три позачергових засідання Верховної Ради. За словами народного депутата Ярослава Железняка, вони стосуватимуться наступних тем:

1) Постанови щодо ситуації на Донбасі;

2) Економічних законів;

3) Постанови щодо подій на вулиці Банковій і довиборів.