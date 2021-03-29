Во время войны ничего вообще не стоит продавать: Ивченко назвал главные недостатки приватизации госсобственности

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"Во время войны никто ничего вообще не должен продавать, потому что не придет глобальный инвестор сегодня в Украину, пока фактически будут военные действия, пока нет судебной реформы, реформы правоохранительной системы, защиты инвестора и инвестиций. Глобальные инвестиции, крупные институциональные фонды сегодня, в частности во время обострения войны, не придут в Украину. Так тогда стоит вопрос - а для кого мы все это продаем?", - замечает Ивченко.

Детали

Он отмечает, что частные фирмы, которые сейчас скупают собственность, не заинтересованы в сохранении рабочих мест. Поэтому вопрос приватизации, по мнению Ивченко, не должен стоять на повестке дня Рады в то время, когда есть целый ряд важных для населения проблем.

"То, что сегодня было предложено продать Укрспирт: большинство заводов купили фирмы, занимающиеся недвижимостью. Скажите, они сохранят там сотни рабочих мест? Нет. Поэтому вопрос приватизации в последнюю очередь должна рассматривать Верховная Рада. ВРУ на внеочередном заседании должна рассматривать как сегодня выжить людям", - подчеркнул он.

Среди ключевых вопросов, которые нужно, по словам Ивченко, рассмотреть на внеочередном заседании парламента является возмещение предпринимателям средств из-за карантина, медицинское страхование медиков, законопроект фракции "Батькивщина" об уменьшении тарифов на газ, о вакцинации в Украине, но точно не приватизацию государственной собственности или "политические вопросы о событиях в воскресенье на Банковой".

Дополнение

Напомним, во вторник, 30 марта, вероятно может произойти целых три внеочередных заседания Верховной Рады. По словам народного депутата Ярослава Железняка, они будут касаться следующих тем:

1) Постановления о ситуации на Донбассе;

2) Экономических законов;

3) Постановления о событиях на улице Банковой и довыборов.