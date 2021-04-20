Нардеп: законопроект про розвиток інституту старост – антиукраїнський

Деталі

"Це антиукраїнський законопроект. Там же пропонується, що можна буде навіть із сусіднього села призначати людей, якого люди не знають, якому не довіряють. А тут вам не лише життя та комфорт людей – а й питання розподілу фінансів. Цей законопроект викликав дуже велику дискусію у парламенті, і є неоднорідним. Так, якщо ми його приймемо, то про децентралізацію можемо забути, як і про поселенську мережу", - заявив Волинець.

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Він впевнений, що автори законопроекту з монобільшості за його допомогою планують контролювати політичні процеси на місцях.

"Ми зареєстрували в п'ятницю 11 проектів постанов про скасування рішення парламенту про прийняття в другому читанні та в цілому законопроекту №4535", - розповів нардеп.

Доповнення

Зі свого боку народний депутат від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко також вважає, що законопроект №4535 про розвиток інституту старост направлений на згортання децентралізації та поселенської мережі. Окрім цього, він розкритикував процедуру призначення старости сільським головою замість того, щоб обирати його місцевим населенням демократичним шляхом.

"Ну хіба не вірно було зробити: староста, обраний людьми? Навіщо ви перетворюєте органи місцевого самоврядування на ЖЕК, де голова кого хоче, того і призначає? Чи з цього він населеного пункту, чи з іншого, чи з міста, чи з іншої території чи області? Більшість завжди буде домінувати над меншістю, і голова цей коли він з великого населеного пункту, він буде призначати як керівника ЖЕКу, і звільняти дуже швидко", - заявив Івченко.