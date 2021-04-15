Нардеп розповів, що не так із законопроектом про розвиток інституту старост

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Законопроект № 4535 про розвиток інституту старост направлений на згортання децентралізації та поселенської мережі, вважає народний депутат Вадим Івченко, інформує кореспондент УНН.

Так, Івченко розкритикував процедуру призначення старости сільським головою.

Цитата:

"Має бути процедура коли призначається староста, і як обирається, і як звільняється. Не просто так – по одному "чиху" сільського голови. Це має бути процедура і громадське обговорення. Ця людина має бути наближена до відповідної території. Тому "Батьківщина" не буде голосувати (за законопроект №4535 – ред.), бо це згортання поселенської мережі, а не децентралізація і наближення послуг", - впевнений парламентар.

Деталі

Івченко вважає, що призначення, а не демократичні вибори старости негативно впливають на процеси збереження сільських територій.

"Ну хіба не вірно було зробити: староста, обраний людьми? Навіщо ви перетворюєте органи місцевого самоврядування на ЖЕК, де голова кого хоче, того і призначає? Чи з цього він населеного пункту, чи з іншого, чи з міста, чи з іншої території чи області? Більшість завжди буде домінувати над меншістю, і голова цей коли він з великого населеного пункту він буде призначати як керівника ЖЕКу, і звільняти дуже швидко", - заявив Івченко.

Контекст

Сьогодні Рада у другому читанні ухвалила законопроект № 4535 щодо розвитку інституту старост. 

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