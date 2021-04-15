Рада продовжить з "земельними" поправками і візьметься за питання КСУ на позачерговому засіданні

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Верховна Рада у четвер, 15 квітня, повернеться до розгляду “земельного” законопроекту № 2194 та проведе позачергове засідання, передає УНН з посиланням на порядок денний парламенту.

Земельне питання

На пленарному засіданні нардепи продовжать розгляд правок, внесених до проекту закону № 2194, яких всього було подано близько 3 тисяч.

Документ має на меті реформування системи управління у сфері земельних відносин та зняття штучних обмежень господарської діяльності для спрощення доступу до земельних ресурсів населення та бізнесу, скасування зайвих дозволів та дублювання процедур перевірки документації із землеустрою.

За підсумками минулих засідань депутатам вдалось дійти до 1831-ї поправки.

Позачергове засідання

На вимогу 155 нардепів, о 16:00 у четвер, 15 квітня, розпочнеться позачергове засідання.

На порядку денному нардепів, серед іншого, проект закону № 4533 про конституційну процедуру. Документ розглядають на повторному першому читанні, з урахуванням рекомендацій Венеційської комісії.

Законопроект минулого року напрацювала робоча група щодо врегулювання “конституційної кризи”.

Документ передбачає низку нововведень. Зокрема, запропоновано, щоб Конституційний Суд приймав рішення двома третинами від свого складу.

Нардепи також розглянуть президентський проект закону № 4651 щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Законопроект передбачає зокрема позбавлення волі за брехню у деклараціях.

Парламент сьогодні розгляне ще низку питань, зокрема:

  • про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов (реєстр. № 5058);
  • про внесення змін до Закону України “Про індустріальні парки”, спрямованих на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом запровадження стимулів в індустріальних парках (реєстр. № 4416-1);
  • щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України (реєстр. № 5197-2);
  • щодо удосконалення механізму протидії рейдерству (реєстр. № 3774);
  • щодо надання пільг окремим категоріям громадян України, що звертаються за вчиненням консульських дій (реєстр. № 4539);
  • щодо сертифікації оператора системи передачі (реєстр. № 3364-1-д);
  • про внесення доповнень до Закону України “Про запобігання корупції” (щодо удосконалення окремих аспектів декларування) (реєстр. № 5173);
  • щодо розвитку інституту старост (реєстр. № 4535);
  • про внесення змін до статті 11 Закону України “Про державні нагороди України” (реєстр. № 5327);
  • про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні (реєстр. № 4303);
  • щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною (реєстр. № 3695);
  • щодо справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об’єктом оподаткування якими є транспортні засоби (реєстр. № 4643-д);
  • щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України (реєстр. № 4644-д).

Доповнення

Раніше народні депутати повідомили про можливість проведення низки позачергових засідань поточного тижня — у вівторок, четвер, та, можливо, п’ятницю.

Як повідомляли напередодні нардепи, Рада 15 квітня планує розглянути, в тому числі, законопроект про позбавлення волі за брехню у деклараціях та законопроекти про внесення змін до Податкового кодексу України та про зміни до Митного кодексу України.

Парламент збирається на позачергові засідання через те, що фактично робота ВР досі заблокована земельним питанням.

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