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Рада продолжит с "земельными" поправками и возьмется за вопрос КСУ на внеочередном заседании

Рада продолжит с "земельными" поправками и возьмется за вопрос КСУ на внеочередном заседании

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Верховная Рада в четверг, 15 апреля, вернется к рассмотрению "земельного" законопроекта № 2194 и проведет внеочередное заседание, передает УНН со ссылкой на повестку дня парламента.

Земельный вопрос

На пленарном заседании нардепы продолжат рассмотрение поправок, внесенных в проект закона № 2194, которых всего было подано около 3 тысяч.

Документ имеет целью реформирование системы управления в сфере земельных отношений и снятие искусственных ограничений хозяйственной деятельности для упрощения доступа к земельным ресурсам населению и бизнесу, отмену лишних разрешений и дублирование процедур проверки документации по землеустройству.

По итогам прошедших заседаний депутатам удалось дойти до 1831-й поправки.

Внеочередное заседание

По требованию 155 нардепов, в 16:00 в четверг, 15 апреля, начнется внеочередное заседание.

На повестке дня нардепов, среди прочего, проект закона № 4533 о конституционной процедуре. Документ рассматривается на первом чтении, с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

Законопроект в прошлом году наработала рабочая группа по урегулированию "конституционного кризиса".

Документ предусматривает ряд нововведений. В частности, предложено, чтобы Конституционный Суд принимал решение двумя третями от своего состава.

Нардепы также рассмотрят президентский проект закона № 4651 относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. Законопроект предусматривает, в частности, лишение свободы за ложь в декларациях.

Парламент сегодня рассмотрит еще ряд вопросов, в частности:

  • о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений (регистр. № 5058);
  • о внесении изменений в Закон Украины "Об индустриальных парках", направленных на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов в индустриальных парках (регистр. № 4416-1);
  • по обеспечению деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия Украины (регистр. № 5197-2);
  • по совершенствованию механизма противодействия рейдерству (рег. № 3774);
  • о предоставлении льгот отдельным категориям граждан Украины, обращающихся за совершением консульских действий (рег. № 4539);
  • по сертификации оператора системы передачи (регистр. № 3364-1-д);
  • о внесении дополнений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" (относительно усовершенствования отдельных аспектов декларирования) (рег. № 5173);
  • по развитию института старост (рег. № 4535);
  • о внесении изменений в статью 11 Закона Украины "О государственных наградах Украины" (регистр. № 5327);
  • о стимулировании развития цифровой экономики в Украине (регистр. № 4303);
  • по обеспечению равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком (рег. № 3695);
  • по взиманию налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которого являются транспортные средства (рег. № 4643-д);
  • о временном упрощении таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины (регистр. № 4644-д).

Дополнение

Ранее народные депутаты сообщили о возможности проведения ряда внеочередных заседаний на текущей недели - во вторник, четверг и, возможно, пятницу.

Как сообщали накануне нардепы, Рада 15 апреля планирует рассмотреть, в том числе, законопроект о лишении свободы за ложь в декларациях и законопроекты о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины.

Парламент собирается на внеочередное заседание из-за того, что фактически работа ВР до сих пор заблокирована земельными вопросам.

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