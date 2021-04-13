Позбавлення волі за брехню у деклараціях та "євробляхи": чим Рада займеться на позачерговому засіданні 15 квітня

Цитата

“У четвер також позачергове...”, — написав Железняк.

Деталі

За його словами, на засіданні буде 15 питань, зокрема:

• Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (№ 4651)

• Проект Закону про конституційну процедуру (№ 4533)

• Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов (№ 5058)

• Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про індустріальні парки”, спрямованих на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом запровадження стимулів в індустріальних парках (№ 4416-1)

• Проект Закону про внесення змін до додатків № 3 та № 4 Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України (№ 5197-2)

• Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству (№ 3774)

• Проект Закону про внесення доповнень до Закону України “Про запобігання корупції” (щодо удосконалення окремих аспектів декларування) (№ 5173)

• Проект Закону про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні (№ 4303)

• Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об’єктом оподаткування якими є транспортні засоби (4643-д)

• Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України (4644-д)

Народний депутат від “СН” Олександр Качура повідомив в своєму Telegram-каналі, що завтра в залі керівництво фракції буде збирати підписи у депутатів за проведення позачергового засідання 15 квітня.

Доповнення

Раніше народні депутати повідомили про можливість проведення низки позачергових засідань поточного тижня — у вівторок, четвер, та, можливо, п’ятницю.

Варто також відзначити, що раніше партія “Голос” закликала провести позачергове закрите засідання Верховної Ради, щоб заслухати доповіді прем’єр-міністра України Дениса Шмигаль, головнокомандуючого Збройними Силами України Руслана Хомчака і міністра охорони здоров’я Максима Степанова.