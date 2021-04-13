Позбавлення волі за брехню у деклараціях та "євробляхи": чим Рада займеться на позачерговому засіданні 15 квітня

ukru
17:51 • 94952 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 127502 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 110335 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 128581 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 144431 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 166602 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 199066 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 305843 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192566 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 181530 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 120946 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 129581 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 142698 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 155387 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 121365 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 109149 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 305851 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 241234 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 335051 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 328699 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 58382 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 108402 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 109361 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 106434 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 119796 перегляди
Актуальне
Позбавлення волі за брехню у деклараціях та "євробляхи": чим Рада займеться на позачерговому засіданні 15 квітня

Позбавлення волі за брехню у деклараціях та "євробляхи": чим Рада займеться на позачерговому засіданні 15 квітня

Київ • УНН

 • 17303 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. У четвер, 15 квітня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. Депутати планують розглянути, в тому числі, законопроект про позбавлення волі за брехню у деклараціях та законопроекти про внесення змін до Податкового кодексу України та про зміни до Митного кодексу України. Про це повідомив голова фракції “Голос”, народний депутат Ярослав Железняк в своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата

“У четвер також позачергове...”, — написав Железняк.

Деталі

За його словами, на засіданні буде 15 питань, зокрема:

• Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (№ 4651)
• Проект Закону про конституційну процедуру (№ 4533)
• Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов (№ 5058)
• Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про індустріальні парки”, спрямованих на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом запровадження стимулів в індустріальних парках (№ 4416-1)
• Проект Закону про внесення змін до додатків № 3 та № 4 Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України (№ 5197-2)
• Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству (№ 3774)
• Проект Закону про внесення доповнень до Закону України “Про запобігання корупції” (щодо удосконалення окремих аспектів декларування) (№ 5173)
• Проект Закону про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні (№ 4303)
• Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об’єктом оподаткування якими є транспортні засоби (4643-д)
• Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України (4644-д)

Народний депутат від “СН” Олександр Качура повідомив в своєму Telegram-каналі, що завтра в залі керівництво фракції буде збирати підписи у депутатів за проведення позачергового засідання 15 квітня.

Доповнення

Раніше народні депутати повідомили про можливість проведення низки позачергових засідань поточного тижня — у вівторок, четвер, та, можливо, п’ятницю.

Варто також відзначити, що раніше партія “Голос” закликала провести позачергове закрите засідання Верховної Ради, щоб заслухати доповіді прем’єр-міністра України Дениса Шмигаль, головнокомандуючого Збройними Силами України Руслана Хомчака і міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами