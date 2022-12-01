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Нардеп Яценко использует проблемы со светом для борьбы с политическими оппонентами

Нардеп Яценко использует проблемы со светом для борьбы с политическими оппонентами

Киев • УНН

 • 1160653 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Народный депутат Антон Яценко использует проблемы со светом в Умани как инструмент борьбы со своими оппонентами. В своем видео на Facebook он обвинил мэра города Ирину Плетневу в коррупции из-за того, что у одних жителей Умани есть свет, а у других нет. В то же время, никаких доказательств этой “коррупции” не предоставил, сообщает УНН.

Цитата

“Сегодня в городе Умань процветает своеобразная коррупция. Люди пишут: у кого-то свет есть, у кого-то света нет. Хотя не должно быть так, чтобы у кого-то было, у кого-то нет. Сейчас уже такая информация есть (я обратился к правоохранителям, чтобы ее проверили), что руководительница города Плетнева через своих подчиненных пытается организовать продажу так называемых “талонов на электроэнергию”. Подразумевается, что даешь определенную взятку и тебя не отключают или отключают по более льготному графику”, - отметил в блоге Яценко.

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В то же время председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко пояснил в комментарии УНН, что неравномерность отключений света связана с тем, что некоторые дома подключены к одним сетям с критической инфраструктурой, и именно поэтому у них отключений нет. В то же время он отметил, что дать свет отдельным потребителям технически невозможно.

“Подается электроэнергия на конкретный энергоузел – малый, средний, большой и так далее. Потому не может быть так. И тем более одному отдельному человеку в многоквартирном доме – это физически невозможно. Поэтому речь идет об энергоузлах и большом количестве домов. Им действительно могут подать, но пока в этот вопрос не вмешается облэнерго, никто и никак этот вопрос решить не сможет (...).

Почитайте местные сайты в разных областях – так же обвиняют мэров разных городов, что они отключают свет или включают, кому хотят. Но это абсолютный бред”, - подчеркнул Попенко.

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Напомним

Антон Яценко сам привел к власти Ирину Плетневу, которая раньше была его помощницей. Когда та одержала победу на местных выборах, он усилил контроль над властью в Умани.

Однако ситуация изменилась с началом полномасштабной войны в Украине, ведь в первые недели нардеп исчез из города. Его отъезд связывают с приездом в Украину бывшего главы Черкасской ОГА и “экс-регионала” Сергея Тулуба, бежавшего из Украины в 2014 году. 

Вернувшись в город, Яценко фактически потерял власть, что он сам и признавал. После этого он развернул борьбу против местных чиновников. В частности, под удар попали глава Черкасской ОВА Игорь Табурец и мэр Умани Ирина Плетнева.

Сейчас Яценко забрасывает представителей местных властей оскорблениями в соцсетях и инициирует против них уголовные дела.

Отметим, что Игорь Табурец даже подал иск против Яценко о защите чести и достоинства.

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