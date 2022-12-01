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Нардеп Яценко використовує проблеми зі світлом для боротьби з політичними опонентами

Нардеп Яценко використовує проблеми зі світлом для боротьби з політичними опонентами

Київ • УНН

 • 1160653 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Народний депутат Антон Яценко використовує проблеми зі світлом в Умані як інструмент боротьби зі своїми опонентами. У своєму відео на Facebook він звинуватив мера міста Ірину Плетньову у корупції через те, що в одних жителів Умані є світло, а в інших немає. Водночас жодних доказів цієї “корупції” не надав, повідомляє УНН.

Цитата

“Сьогодні в місті Умань процвітає своєрідна корупція. Люди пишуть: у когось світло є, у когось світла немає. Хоча не повинно бути так, щоб у когось було, у когось ні. Зараз вже така інформація є (я звернувся до правоохоронців, щоб її перевірили), що керівниця міста Плетньова через своїх підлеглих намагається організувати продаж так званих “талонів на електроенергію”. Мається на увазі, що даєш певний хабар і тебе не відключають або відключають по більш пільговому графіку”, - зазначив у блозі Яценко.

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Водночас голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив у коментарі УНН, що нерівномірність відключень світла пов’язана з тим, що деякі будинки підключені до одних мереж з критичною інфраструктурою, і саме тому у них відключень немає. Водночас він зазначив, що дати світло окремим споживачам технічно неможливо.

“Подається електроенергія на конкретний енерговузол - малий, середній, великий і так далі. Тому не може бути так. І тим паче одній окремій людині в багатоквартирному будинку - це фізично не можливо. Тому мова йде про енерговузли і велику кількість будинків. Їм дійсно можуть подати, але, поки в це питання не втрутиться обленерго, ніхто і ніяк це питання вирішити не зможе(...).

Почитайте місцеві сайти в різних областях - так само закидають мерам різних міст, що вони відключають світло або включають, кому хочуть. Але це абсолютна маячня”, - наголосив Попенко.

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Нагадаємо

Антон Яценко сам привів до влади Ірину Плетньову, яка раніше була його помічницею. Коли та здобула перемогу на місцевих виборах, він посилив контроль над владою в Умані.

Однак ситуація змінилася з початком повномасштабної війни в Україні, адже в перші тижні нардеп зник з міста. Його від’їзд пов’язують з приїздом в Україну колишнього очільника Черкаської ОДА та “ексрегіонала” Сергія Тулуба, який втік з України у 2014 році. 

Повернувшись до міста, Яценко фактично втратив владу, що він сам і визнавав. Після цього він розгорнув боротьбу проти місцевих посадовців. Зокрема, під удар потрапили голова Черкаської ОВА Ігор Табурець та мер Умані Ірина Плетньова.

Нині Яценко закидає представників місцевої влади образами у соцмережах та ініціює проти них кримінальні справи.

Зазначимо, що Ігор Табурець навіть подав позов проти Яценка щодо захисту честі й гідності.

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