Нардеп С.Рыбалка и его брат в подарок от МВД получили пулеметы

Подарили политику пистолет-пулемет MP5 K A4, № T0624-12 Y00569, калибр 9x19 мм, что производятся немецким концерном Heckler & Koch.

Аналогичное оружие получил и брат нардепа Рыбалки - Дмитрий Рыбалка, который является руководителем регионального структурного подразделения ООО "Наутилус-Инвест-2006". Подарок последнему также вручили в 2015 году.

Чтобы выяснить, за какие достижения или заслуги члены семьи Рыбалки были удостоены наградного оружия, редакция УНН направила информационный запрос в МВД Украины. Сейчас ответа на него агентство еще не получило.

Напомним, как сообщал УНН, товары производства корпорации S.Group, которая является семейным бизнесом нардепа-радикала Сергея Рыбалки, свободно продаются в аннексированом Крыму и в оккупированном Донецке .