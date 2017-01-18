Нардеп С.Рибалка та його брат у подарунок від МВС отримали кулемети
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Так, народний депутат Сергій Рибалка, що очолює банківський комітет ВРУ, у 2015 році отримав нагородну зброю від Міністра Авакова, передає УНН.
Подарували політику пістолет-кулемет MP5 K A4, № T0624-12 Y00569, калібр 9x19 мм, що виробляються німецьким концерном Heckler & Koch.
Аналогічну зброю отримав і брат нардепа Рибалки – Дмитро Рибалка, який є керівником регіонального структурного підрозділу ТОВ "Наутілус-Інвест-2006". Подарунок останньому також вручили у 2015 році.
Аби з’ясувати, за які здобутки чи заслуги члени сім’ї С.Рибалка були удостоєні нагородної зброї, редакція УНН скерувала інформаційний запит до МВС України. Наразі, відповіді на нього агенція ще не отримала.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, товари виробництва корпорації S.Group, яка є родинним бізнесом нардепа-радикала Сергія Рибалки, вільно продаються в анексованому Криму та в окупованому Донецьку.