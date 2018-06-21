Нардеп рассказал, почему санкции Украины против РФ так и не заработали

Речь идет о недоработке правоохранительных органов в части мониторинга и реагирования на продажу запрещенных российских товаров в Украину, уточнил нардеп.

“Я думаю, что есть необходимость создать при СНБО отдельный мониторинговый центр, или даже целый отдел, который бы занимался этим вопросом. Потому что наши правоохранители не совсем оперативно реагируют на заявления нардепов по поводу российских товаров, они не осуществляют общего мониторинга выполнения в Украине Закона “Про санкции”, — пояснил Каплин.

Вторая причина носит нормативный характер, добавил нардеп.

“В Законе „Про санкции“ нет ссылки на другие законодательные акты, которые упорядочивают вопросы ответственности за нарушение закона”, — пояснил Каплин.

Кроме того, в Украине отсутствует политическая воля на исполнение действующего законодательства в части антироссийских санкций, считает нардеп.

“Идея торговать с Россией рождается в первых кабинетах страны, где этим, собственно, и занимаются. У нас, к сожалению, отсутствует целостная политика безопасности в этом направлении”, — сказал он.

Чтобы антироссийские санкции заработали, Украине не хватает четкой и единой стратегии, считает нардеп.

“Нам следует понимать экономическую логику санкционной политики. Если мы им (РФ — ред.) продаем торты, а оттуда получаем твердую валюту и за ее покупаем танки — это одна логика. Если мы продаем им (РФ — ред.) ценные технологии — это другое. Я думаю, что здесь надо идти по пути политического прагматизма, а не “шапкозакидательства”, — считает Каплин.

Напомним, вопреки санкциям СНБО в Украине свободно покупают и продают российские автобусы “ПАЗ” на площадках Prozorro. Продает их вышеуказанная компания “Радиал-Украина”, связана с народным депутатом Дмитрием Святашем и экс-регионалом Василием Поляковым. Покупают в большинстве случаев коммунальные предприятия за счет денег украинских налогоплательщиков. ОАО “Объединенная горно-химическая компания” в этом случае не исключение.

Подобная ситуация ранее была и в Полтаве, где местное предприятие “Полтававодоканал” купило российский ПАЗ, рассчитавшись бюджетными деньгами. Но местная прокуратура никак не отреагировала на инцидент и не препятствовала выводу средств.

Также напомним, “Павловский автобусный завод” принадлежит приближенному к Президенту России бизнесмену Олегу Дерипаске, и не исключено, что таким образом действует схема вывода бюджетных денег Украины в РФ. В СБУ пообещали отреагировать на ситуацию, но о принятых мерах пока не сообщается.

В МЭРТ тем временем уже заявили, что не могут остановить продажу запрещенных российских товаров на площадках Prozorro.