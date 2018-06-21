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Нардеп розповів, чому санкції України проти РФ так і не запрацювали

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Неефективність запроваджених Україною антиросійських санкцій пояснюється низькою якістю законодавства та бажанням окремих чиновників підзаробити разом з РФ. Таку думку у коментарі УНН озвучив народний депутат Сергій Каплін.

Йдеться, зокрема, про недопрацювання правоохоронців в частині моніторингу та реагування на продаж заборонених російських товарів в Україні, уточнив нардеп.

"Я думаю, що є необхідність створити при РНБО окремий моніторинговий центр, або навіть цілий відділ, який би займався цим питанням. Бо наші правоохоронці не зовсім оперативно реагують на заяви нардепів з приводу російських товарів, вони не здійснюють загального моніторингу виконання в Україні Закону "Про санкції", - пояснив Каплін.

Друга причина має нормативний характер, додав нардеп.

"У Законі "Про санкції" немає посилання на інші законодавчі акти, які впорядковують питання відповідальності за порушення закону", - пояснив Каплін.

Окрім того, в Україні відсутня політична воля на виконання чинного законодавства в частині антиросійських санкцій, вважає нардеп.

"Ідея торгувати із Росією народжується у перших кабінетах країни, де цим, власне, і займаються. У нас, на жаль, відсутня цілісна безпекова політика у цьому напрямку", - сказав він.

Аби антиросійські санкції запрацювали, Україні бракує чіткої та єдиної стратегії, вважає нардеп.

"Нам варто розуміти економічну логіку санкційної політики. Бо якщо ми їм (РФ - ред.) продаємо торти, а звідти отримуємо тверду валюту і за неї купуємо танки - це одна логіка. Якщо ми продаємо їм (РФ - ред.) цінні технології - це інше. Я думаю, що тут треба йти шляхом політичного прагматизму, а не "шапкозакидництва", - вважає Каплін.

Нагадаємо, всупереч санкціям РНБО в Україні вільно купують і продають російські автобуси "ПАЗ" на майданчиках Prozorro. Продає їх вищевказана компанія "Радіал-Україна", пов'язана з народним депутатом Дмитром Святашем і екс-регіоналом Василем Поляковим. Купують, в більшості випадків, комунальні підприємства за рахунок грошей українських платників податків. ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" в цьому випадку не виняток.

Подібна ситуація раніше була і в Полтаві, де місцеве підприємство "Полтававодоканал" купило російський ПАЗ, розрахувавшись бюджетними грошима. Але місцева прокуратура ніяк не відреагувала на інцидент і не перешкоджала виведенню коштів.

Також нагадаємо, "Павловський автобусний завод" належить наближеному до Президента Росії бізнесменові Олегу Дерипасці, і не виключено, що у такий спосіб діє схема виведення бюджетних грошей України в РФ. В СБУ пообіцяли відреагувати на ситуацію, але про вжиті заходи поки не повідомляють.

У МЕРТ тим часом уже заявили, що не можуть зупинити продаж заборонених російських товарів на майданчиках Prozorro.

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