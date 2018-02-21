Нардеп Рыбалка выплатил моральную компенсацию экс-тестю за клевету

Напомним, что ранее фамилия Рыбалки числилась в Реестре должников. Как пояснил он сам, попадание в этот список ему обеспечил проигранный суд экс-тестю Геннадию Буткевичу.

Последний доказал в суде клевету Рыбалки. Так, в решении Шевченковского суда речь идет о том, что радикал оболгал Буткевича в интервью изданию “Публичные люди”.

Суд постановил полностью удовлетворить иск экс-тестя против Рыбалки, признать озвученную им информацию недостоверной, также обязал журнал “ПЛ” опровергнуть распространенную клевету, а самого нардепа обязал уплатить Буткевичу 5 000 грн моральной компенсации. По причине того, что это решение радикалом не выполнялось — он и был зачислен в список должников Минюста.

Сегодня, отсутствие Рыбалки в этом Реестре свидетельствует о том, что он уплатил компенсацию.

Напомним, как сообщал УНН, депутат Рыбалка не платил алиментов своей малолетней дочери до тех пор, пока на защиту интересов девочки не стала исполнительная служба Министерства юстиции Украины. Только в рамках открытого исполнительного производства с политика таки были взысканы алименты в размере 3 млн грн.