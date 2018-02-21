Нардеп Рибалка виплатив моральну компенсацію екс-тестю за наклеп
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Народний депутат від "Радикальної партії" Сергій Рибалка зник з Реєстру боржників Мін'юсту, оскільки виконав свої зобов'язання щодо суду перед екс-тестем Геннадієм Буткевичем, передає УНН.
Нагадаємо, що раніше прізвище Рибалки було в Реєстрі боржників. Як пояснив він сам, потрапляння в цей список йому забезпечив програний суд екс-тестю Геннадію Буткевичу.
Останній довів у суді наклеп Рибалки. Так, в рішенні Шевченківського суду йдеться про те, що радикал оббрехав Буткевича в інтерв'ю виданню "Публічні люди".
Суд постановив повністю задовольнити позов екс-тестя проти Рибалки, визнати озвучену ним інформацію недостовірною, також зобов'язав журнал "ПЛ" спростувати поширений наклеп, а самого нардепа зобов'язав сплатити Буткевичу 5 000 грн моральної компенсації. У зв'язку з тим, що це рішення радикалом не виконувалося - він і був внесений до списку боржників Мін'юсту.
Сьогодні відсутність Рибалки в цьому Реєстрі свідчить про те, що він сплатив компенсацію.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, депутат Рибалка не сплачував аліментів своїй малолітньій дочці до тих пір, поки на захист інтересів дівчинки не стала виконавча служба Міністерства юстиції України. Тільки в рамках відкритого виконавчого провадження з політика таки були стягнуті аліменти в розмірі 3 млн грн.