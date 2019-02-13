Нардеп пришел на допрос в ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Народный депутат Евгений Мураев прибыл на допрос в Генеральную прокуратуру в среду, 13 февраля, но отказался давать показания. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Лысенко.
"Он воспользовался статьей Конституции (ст. 63 - ред.), которая предусматривает возможность не давать показания о себе или близких родственников", - отметил Лысенко.
По его словам, Мураева вызвали на допрос в качестве свидетеля по рамках уголовного производства, которое было начато 19 июля 2017, о его возможном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Напомним, экс-главаря террористической ячейки в Горловке Игоря Безлера вызвано на допросы в Генеральную прокуратуру Украины.