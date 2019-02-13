Нардеп прийшов на допит в ГПУ

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Народний депутат Євгеній Мураєв прибув на допит до Генеральної прокуратури у середу, 13 лютого, але відмовився свідчити. Про це УНН повідомив речник відомства Андрій Лисенко.

"Він скористався статтею Конституції (ст. 63 – ред.), яка передбачає можливість не давати показання про себе або близьких родичів", - зазначив Лисенко.

За його словами, Мураєва викликали на допит у якості свідка у рамках кримінального провадження, яке було розпочате 19 липня 2017 року, про його ймовірне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, екс-ватажка терористичного осередку в Горлівці Ігоря Безлєра викликано на допити до Генеральної прокуратури України

Українські Національні Новини

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