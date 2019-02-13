Нардеп прийшов на допит в ГПУ

"Він скористався статтею Конституції (ст. 63 – ред.), яка передбачає можливість не давати показання про себе або близьких родичів", - зазначив Лисенко.

За його словами, Мураєва викликали на допит у якості свідка у рамках кримінального провадження, яке було розпочате 19 липня 2017 року, про його ймовірне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, екс-ватажка терористичного осередку в Горлівці Ігоря Безлєра викликано на допити до Генеральної прокуратури України