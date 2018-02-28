Нардеп объяснил, почему украинцы пьют суррогат

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. Необоснованное повышение акцизов на алкогольные напитки спровоцировало падение производства легальной продукции и существенную тенизацию рынка. Поэтому украинский потребитель перешел на более дешевый и нелегальный алкоголь. Такое мнение в комментарии УНН высказал народный депутат Олег Барна.

"Я категорически против повышения акциза. Во-первых, никто не заставит человека бросить пить, поднимая цену. Люди переходят на "паленку", суррогат и самогон. Каждое повышение акцизов сокращает прибыли легальных игроков и объемы законного рынка в геометрической прогрессии", - отметил нардеп.

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Когда частные предприниматели выбирают незаконную продажу алкоголя, деньги идут мимо налоговой, хотя могли бы наполнять местный и государственный бюджет, отметил Барна.

"Я приведу пример одного из районов моего округа: за год район приобрел 27 лицензий на торговлю акцизными товарами, хотя в самом районе - 54 населенных пункта, и в каждом есть точка (продажи алкогольных напитков - ред.), если не две. Это и есть наглядный пример масштабов нелегального рынка алкоголя и необдуманного поднятия акцизов", - пояснил депутат.

Медлить с наведением порядка на этом рынке нельзя, считает Барна.

"Нам нужно сделать все, чтобы прекратить контрабанду из Молдовы, из России. Нам нужно запретить выпуск алкогольной продукции на основании фальшивых акцизных марок. Как вариант, и он будет действенным, - надо ввести электронную акцизную марку. Надо в конце концов ввести тотальный государственный контроль над алкогольным рынком", - резюмировал он.

Главную проблему алкогольного рынка в завышенных акцизах видят и сами производители напитков.

По словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, чтобы изменить ситуацию к лучшему, нужна четкая и системная государственная политика в спиртовом и алкогольном сегменте.

"Для того, чтобы изменить ситуацию, нужна четкая и системная государственная политика в спиртовом и алкогольном сегменте. Это если говорить о глобальных целях.

Если пытаться сейчас оперативно отреагировать на ситуацию, чем спасти отечественного производителя и своего потребителя, то прежде всего надо урегулировать налоговую составляющую. Привести ее к трезвым и обоснованным акцизам на алкогольные изделия.

Ставка акциза должна быть такой, чтобы легальный производитель мог конкурировать ценой с теневым бизнесом. Имея конкурентную цену на рынке и гарантируя при этом качество товара (чего не могут сделать нелегалы), официальные производители и дилеры в течение определенного промежутка времени, пользуясь исключительно рыночными механизмами конкуренции, просто вытеснят суррогатную, нелегальную, серую и черную алкогольную продукцию с рынка.

По меньшей мере - этот сегмент потеряет те лидирующие позиции, которые занимает сегодня", - отметила она.

Заметим, что за два неполных месяца по всей Украине было ликвидировано 15 подпольных цехов по производству нелегального алкоголя.

В целом за год теневое производство спиртного по стране возросло минимум в 8 раз.

Между тем повышение акцизов на спиртное уже 6 лет не дает положительного фискального эффекта.

Украинские Национальные Новости

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