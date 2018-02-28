Нардеп пояснив, чому українці п'ють сурогат

“Я категорично проти підняття акцизу. По-перше, ніхто не змусить людину кинути пити, піднімаючи ціну. Люди переходять на "пальонку", сурогат і самогон. Кожне підняття акцизів скорочує прибутки легальних гравців і обсяги законного ринку у геометричній прогресії”, — зауважив нардеп.

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Коли приватні підприємці обирають незаконний продаж алкоголю, гроші ідуть повз податкову, хоча могли б наповнювати місцевий та державний бюджет, зазначив Барна.

“Я наведу приклад одного із районів мого округу: за рік район придбав 27 ліцензій на торгівлю акцизними товарами, хоча в самому районі — 54 населених пункти, і в кожному є точка (продажу алкогольних напоїв — ред.), якщо не дві. Оце і є наглядний приклад масштабів нелегального ринку алкоголю та необдуманого підняття акцизів”, — пояснив депутат.

Зволікати із наведенням порядку на цьому ринку не можна, вважає Барна.

“Нам треба зробити все, аби припинити контрабанду з Молдови, з Росії. Нам потрібно заборонити випуск алкогольної продукції на підставі фальшивих акцизних марок. Як варіант, і він буде дієвим, — треба запровадити електронну акцизну марку. Треба врешті-решт запровадити тотальний державний контроль над алкогольним ринком”, — резюмував він.

Головну проблему алкогольного ринку в завищених акцизах бачать і самі виробники напоїв.

За словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, щоб змінити ситуацію на краще, потрібна чітка та системна державна політика у спиртовому та алкогольному сегменті.

“Для того, щоб змінити ситуацію, потрібна чітка та системна державна політика у спиртовому та алкогольному сегменті. Це якщо говорити про глобальні цілі.

Якщо намагатися зараз оперативно відреагувати на ситуацію, чим врятувати вітчизняного виробника і свого споживача, то, перш за все, треба врегулювати податкову складову. Привести її до тверезих і обґрунтованих акцизів на алкогольні вироби.

Ставка акцизу має бути такою, щоб легальний виробник міг конкурувати ціною з тіньовим бізнесом. Маючи конкурентну ціну на ринку і гарантуючи при цьому якість товару (чого не можуть зробити нелегали), офіційні виробники та дилери протягом певного проміжку часу, послуговуючись виключно ринковими механізмами конкуренції, просто витіснять сурогатну, нелегальну, сіру і чорну алкогольну продукцію з ринку.

Щонайменше — цей сегмент втратить ті лідируючі позиції, які займає сьогодні”, — зазначила вона.

Зауважимо, що за два неповних місяці по всій Україні було ліквідовано 15 підпільних цехів з виробництва нелегального алкоголю.

В цілому за рік тіньове виробництво спиртного по країні зросло щонайменше у 8 разів.

Тим часом підвищення акцизів на спиртне вже 6 років не дає позитивного фіскального ефекту.