Нардеп избил полицейского в мариупольском суде
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Мариуполе по окончании заседания Апелляционного суда об изменении меры пресечения двум экс-добровольцам батальона “Донбасс”, народный депутат Владимир Парасюк ударил полицейского, и повредил видеокамеру другому. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Донецкой области, передает УНН.
Правоохранители выполняли свои служебные обязанности и и осуществляли видеосъемку судебного заседания с целью фиксации возможных нарушений общественного порядка.
В ведомстве сообщают, что сотрудник полиции обратился в больницу, где ему диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб.
“Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст.345 „Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа“ Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование”, — сообщили в полиции.
Напомним, в центре Киева, где по месту жительства экс-главы Одесской ОГА, бывшего президента Грузиии Саакашвили проводили обыски, произошла потасовка между правоохранителями и присутствующими людьми, среди которых соратники политика.
По информации источника УНН, у М.Саакашвили состоялся обыск по подозрению получения денег на протестные акции от соратников экс-президента Януковича.