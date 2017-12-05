Нардеп избил полицейского в мариупольском суде

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109308 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 127710 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105826 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107647 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Киев  •  УНН

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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Мариуполе по окончании заседания Апелляционного суда об изменении меры пресечения двум экс-добровольцам батальона “Донбасс”, народный депутат Владимир Парасюк ударил полицейского, и повредил видеокамеру другому. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Донецкой области, передает УНН.

Правоохранители выполняли свои служебные обязанности и и осуществляли видеосъемку судебного заседания с целью фиксации возможных нарушений общественного порядка.

В ведомстве сообщают, что сотрудник полиции обратился в больницу, где ему диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб.

“Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст.345 „Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа“ Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование”, — сообщили в полиции.

Напомним, в центре Киева, где по месту жительства экс-главы Одесской ОГА, бывшего президента Грузиии Саакашвили проводили обыски, произошла потасовка между правоохранителями и присутствующими людьми, среди которых соратники политика.

По информации источника УНН, у М.Саакашвили состоялся обыск по подозрению получения денег на протестные акции от соратников экс-президента Януковича.

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