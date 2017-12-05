Нардеп побив поліцейського у маріупольському суді

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Маріуполі по закінченню засідання Апеляційного суду щодо зміни запобіжного заходу двом екс-добровольцям батальйону “Донбас”, народний депутат Володимир Парасюк вдарив поліцейського, та пошкодив відеокамеру іншому. Про це повідомили у відділі комунікації поліції в Донецькій області, передає УНН.

Правоохоронці виконували свої службові обов’язки та та здійснювали відеозйомку судового засідання з метою фіксації можливих порушень громадського порядку.

У відомстві повідомляють, що співробітник поліції звернувся до лікарні, де йому було діагностовано струс головного мозку та забій.

“Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст.345 „Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу“ Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування”, — повідомили в поліції.

Нагадаємо, у центрі Києва, де за місцем проживання екс-голови Одеської ОДА, колишнього президента Грузіїї Міхеіла Саакашвілі проводили обшуки, сталася штовханина між правоохоронцями і присутніми людьми, серед яких соратники політика.

За інформацією джерела УНН, у М.Саакашвілі відбувся обшук через підозру отримання грошей на протестні акції від поплічників екс-президента Януковича.

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