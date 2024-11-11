Нардеп о бюджете-2025: не предусматривается повышение минимальной зарплаты и пенсии

В 2025 году социальные показатели повышаться не будут. В частности, не предусматривается повышение минимальной заработной платы и минимальной пенсии. Об этом заявила народный депутат от "Слуги народа" и представитель комитета ВР по вопросам бюджета Леся Забуранная в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

По большому счету мы не смогли повысить в 2025 году социальные показатели. Не предполагается повышение минимальной заработной платы, минимальной пенсии. Только предполагается, согласно закону Украины, ежегодная индексация пенсий. Дополнительные средства на то, чтобы увеличить социальные показатели к большому сожалению в бюджете не предусматриваются и действительно не заложены - рассказала Забуранная.

В то же время по ее словам, все выплаты, которые были в 2024 году, останутся в 2025 году на том же уровне.

То есть ничего не уменьшается, не убирается. Все, что предусмотрено законом на уровне 2024 года, в 2025 году будет выполняться - сказала Забуранна.

Дополнение

Правительство одобрило проект Государственного бюджета на 2025 год ко второму чтению.

8 ноября Министерство финансов Украины сообщало, что в проекте государственного бюджета на 2025 год предлагается предоставление Министерству культуры и стратегических коммуникаций дополнительно 488,4 млн грн, из которых 200 млн грн - на проекты стратегических коммуникаций и продвижение положительного имиджа Украины за рубежом. Отдельно предусмотрено 150 млн грн для поддержки украинцев за рубежом и содействия их возвращению в Украину через деятельность Агентства единства украинцев при Минэкономики.

В Минфине объяснили, почему в 2025 году не планируется повышать минимальную зарплату