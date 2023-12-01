Нардеп Максим Ефимов слагает депутатский мандат
Киев • УНН
Народный депутат Украины Максим Ефимов подает в отставку, в результате чего в Верховной Раде останется 402 депутата.
Народный депутат Украины, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, Ефимов Максим Викторович написал заявление о сложении депутатских полномочий, передает УНН.
С первого дня большой войны команда Краматорского городского совета в режиме 24/7 организует жизнедеятельность громады. В сотрудничестве с областной властью и тысячами горожан мы построили ключевой прифронтовой узел страны. Он стал приютом для десятков тысяч гражданских переселенцев. Хабом, обеспечивающим потребности наших военных. Сейчас команда максимально вовлечена в процессы сохранения промышленного и экономического потенциала города. В частности, путем релокации мощностей, с обустройством на новых местах наших специалистов - ценного актива украинской Победы. Эти усилия не оставляют времени на что-то другое. В частности и на депутатскую деятельность. В условиях войны она требует много усилий. Их, скажу откровенно, не хватает, и они не всегда результативны. Я никогда не занимался имитациями. Не приемлю условностей и всегда настроен на результат. Именно поэтому объявляю о сложении полномочий депутата Верховной Рады Украины
Добавим
В свою очередь нардеп Ярослав Железняк отметил, что после сложения мандата Ефимовым в ВР останется 402 депутата.
Мажоритарщик из Краматорска Максим Ефимов слагает мандат. Получается у нас будет опять рекорд: 402 депутата останутся в Парламенте
Нардеп Максим Ефимов слагает депутатский мандат
Народный депутат Украины Максим Ефимов подает в отставку, в результате чего в Верховной Раде останется 402 депутата.
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