Нардеп Максим Ефимов слагает депутатский мандат

Народный депутат Украины, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, Ефимов Максим Викторович написал заявление о сложении депутатских полномочий, передает УНН.

С первого дня большой войны команда Краматорского городского совета в режиме 24/7 организует жизнедеятельность громады. В сотрудничестве с областной властью и тысячами горожан мы построили ключевой прифронтовой узел страны. Он стал приютом для десятков тысяч гражданских переселенцев. Хабом, обеспечивающим потребности наших военных. Сейчас команда максимально вовлечена в процессы сохранения промышленного и экономического потенциала города. В частности, путем релокации мощностей, с обустройством на новых местах наших специалистов - ценного актива украинской Победы. Эти усилия не оставляют времени на что-то другое. В частности и на депутатскую деятельность. В условиях войны она требует много усилий. Их, скажу откровенно, не хватает, и они не всегда результативны. Я никогда не занимался имитациями. Не приемлю условностей и всегда настроен на результат. Именно поэтому объявляю о сложении полномочий депутата Верховной Рады Украины