Нардеп Гаврилюк предлагает изменить административно-территориальный строй Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. В парламенте зарегистрировали проект постановления об изменениях в административно-территориальном строе Киевской области, изменении и установлении границ Киево-Святошинского и Бородянского районов Киевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт ВР.
Инициатором данного Постановления является народный депутат Украины Михаил Гаврилюк.
Так, согласно тексту документа, предлагается отнести поселок городского типа Гостомель Ирпенского городского совета Киевской области в Киево-Святошинского района Киевской области.
Кроме того, изменить границы Киево-Святошинского района Киевской области, увеличив территорию Киево-Святошинского района на 5575,7 гектара земель за счет передачи в его состав 3879,5 гектара земель, находящихся в ведении Гостомельского поселкового совета и Ирпенского городского совета Киевской области (в том числе территорию поселка городского типа Гостомель) и 1696,2 гектара земель, находящихся в ведении Озерского сельского совета Бородянского района Киевской области, соответственно уменьшив территорию Бородянского района на 1696,2 гектара.
Также, Кабинету Министров Украины предлагается в пределах полномочий обеспечить взаимодействие центральных и местных органов исполнительной власти с органами местного самоуправления в решении вопросов, связанных с изменением и установлением границ Киево-Святошинского и Бородянского районов Киевской области.
В пояснительной записке к тексту постановления приводится, что советами вышеупомянутых населенных пунктов с соблюдением установленных законом процедур были приняты решения о добровольном объединении территориальных общин в Гостомельскую поселковую объединенную территориальную общину с административным центром в поселке городского типа Гостомель.
“Принятие этого проекта Постановления Верховной Рады Украины позволит упорядочить административно-территориальные отношения в соответствии с современными условиями и обеспечить процесс добровольного объединения территориальных общин, как важной составляющей реформы по децентрализации, через создание правовых оснований для назначения и проведения первых местных выборов в Гостомельской поселковой объединенной территориальной общине с административным центром в поселке городского типа Гостомель, избрание депутатов Гостомельского поселкового совета объединенной территориальной общины и Гостомельского поселкового головы, что будет способствовать обеспечению устойчивого социально-экономического развития новой территориальной общины", - говорится в пояснительной записке.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду ускорить рассмотрение кандидатур в состав Конституционного суда.