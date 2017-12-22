Нардеп Гаврилюк предлагает изменить административно-территориальный строй Киевской области

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 38761 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 93353 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 109148 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 122195 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 142593 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159192 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 122658 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138674 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189707 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 290905 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
79%
Популярные новости

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 186302 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41508 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 26116 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 26294 просмотра

Золотые резервы рф компенсировали треть замороженных активов - Bloomberg

16:31 • 13026 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 186370 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 243175 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 444809 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 398091 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 482946 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 26350 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 26168 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41559 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64231 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70467 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Нардеп Гаврилюк предлагает изменить административно-территориальный строй Киевской области

Киев • УНН

 • 13457 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В парламенте зарегистрировали проект постановления об изменениях в административно-территориальном строе Киевской области, изменении и установлении границ Киево-Святошинского и Бородянского районов Киевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт ВР.

Нардеп Гаврилюк предлагает изменить административно-территориальный строй Киевской области

Инициатором данного Постановления является народный депутат Украины Михаил Гаврилюк.

Так, согласно тексту документа, предлагается отнести поселок городского типа Гостомель Ирпенского городского совета Киевской области в Киево-Святошинского района Киевской области.

Кроме того, изменить границы Киево-Святошинского района Киевской области, увеличив территорию Киево-Святошинского района на 5575,7 гектара земель за счет передачи в его состав 3879,5 гектара земель, находящихся в ведении Гостомельского поселкового совета и Ирпенского городского совета Киевской области (в том числе территорию поселка городского типа Гостомель) и 1696,2 гектара земель, находящихся в ведении Озерского сельского совета Бородянского района Киевской области, соответственно уменьшив территорию Бородянского района на 1696,2 гектара.

Также, Кабинету Министров Украины предлагается в пределах полномочий обеспечить взаимодействие центральных и местных органов исполнительной власти с органами местного самоуправления в решении вопросов, связанных с изменением и установлением границ Киево-Святошинского и Бородянского районов Киевской области.

В пояснительной записке к тексту постановления приводится, что советами вышеупомянутых населенных пунктов с соблюдением установленных законом процедур были приняты решения о добровольном объединении территориальных общин в Гостомельскую поселковую объединенную территориальную общину с административным центром в поселке городского типа Гостомель.

“Принятие этого проекта Постановления Верховной Рады Украины позволит упорядочить административно-территориальные отношения в соответствии с современными условиями и обеспечить процесс добровольного объединения территориальных общин, как важной составляющей реформы по децентрализации, через создание правовых оснований для назначения и проведения первых местных выборов в Гостомельской поселковой объединенной территориальной общине с административным центром в поселке городского типа Гостомель, избрание депутатов Гостомельского поселкового совета объединенной территориальной общины и Гостомельского поселкового головы, что будет способствовать обеспечению устойчивого социально-экономического развития новой территориальной общины", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду ускорить рассмотрение кандидатур в состав Конституционного суда.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$64.42
Bitcoin
$78,927.60
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,998.80
Ethereum
$1,568.53