Нардеп Гаврилюк предлагает изменить административно-территориальный строй Киевской области

Инициатором данного Постановления является народный депутат Украины Михаил Гаврилюк.

Так, согласно тексту документа, предлагается отнести поселок городского типа Гостомель Ирпенского городского совета Киевской области в Киево-Святошинского района Киевской области.

Кроме того, изменить границы Киево-Святошинского района Киевской области, увеличив территорию Киево-Святошинского района на 5575,7 гектара земель за счет передачи в его состав 3879,5 гектара земель, находящихся в ведении Гостомельского поселкового совета и Ирпенского городского совета Киевской области (в том числе территорию поселка городского типа Гостомель) и 1696,2 гектара земель, находящихся в ведении Озерского сельского совета Бородянского района Киевской области, соответственно уменьшив территорию Бородянского района на 1696,2 гектара.

Также, Кабинету Министров Украины предлагается в пределах полномочий обеспечить взаимодействие центральных и местных органов исполнительной власти с органами местного самоуправления в решении вопросов, связанных с изменением и установлением границ Киево-Святошинского и Бородянского районов Киевской области.

В пояснительной записке к тексту постановления приводится, что советами вышеупомянутых населенных пунктов с соблюдением установленных законом процедур были приняты решения о добровольном объединении территориальных общин в Гостомельскую поселковую объединенную территориальную общину с административным центром в поселке городского типа Гостомель.

“Принятие этого проекта Постановления Верховной Рады Украины позволит упорядочить административно-территориальные отношения в соответствии с современными условиями и обеспечить процесс добровольного объединения территориальных общин, как важной составляющей реформы по децентрализации, через создание правовых оснований для назначения и проведения первых местных выборов в Гостомельской поселковой объединенной территориальной общине с административным центром в поселке городского типа Гостомель, избрание депутатов Гостомельского поселкового совета объединенной территориальной общины и Гостомельского поселкового головы, что будет способствовать обеспечению устойчивого социально-экономического развития новой территориальной общины", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду ускорить рассмотрение кандидатур в состав Конституционного суда.