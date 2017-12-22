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Нардеп Гаврилюк пропонує змінити адміністративно-територіальний устрій Київщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. У парламенті зареєстрували проект Постанови про зміни в адміністративно-територіальному устрої Київської області, зміну і встановлення меж Києво-Святошинського та Бородянського районів Київської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт ВР.

Нардеп Гаврилюк пропонує змінити адміністративно-територіальний устрій Київщини

Ініціатором даної Постанови є народний депутат України Михайло Гаврилюк.

Так, згідно з текстом документу, пропонується віднести селище міського типу Гостомель Ірпінської міської ради Київської області до Києво-Святошинського району Київської області.

Окрім того, змінити межі Києво-Святошинського району Київської області, збільшивши територію Києво-Святошинського району на 5575,7 гектара земель за рахунок передачі до його складу 3879,5 гектара земель, що знаходяться у віданні Гостомельської селищної ради і Ірпінської міської ради Київської області (в тому числі територію селища міського типу Гостомель) та 1696,2 гектара земель, що знаходяться у віданні Озерської сільської ради Бородянського району Київської області, відповідно зменшивши територію Бородянського району на 1696,2 гектара.

Також, Кабінету Міністрів України пропонується в межах повноважень забезпечити взаємодію центральних і місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування у вирішенні питань, пов’язаних із зміною і встановленням меж Києво-Святошинського та Бородянського районів Київської області.

У пояснювальній записці до тексту постанови наводиться, що радами вищезазначених населених пунктів з дотриманням встановлених законом процедур були прийняті рішення про добровільне об’єднання територіальних громад у Гостомельську селищну об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у селищі міського типу Гостомель.

“Прийняття цього проекту Постанови Верховної Ради України дозволить упорядкувати адміністративно-територіальні відносини відповідно до сучасних умов та забезпечити процес добровільного об’єднання територіальних громад, як важливої складової реформи з децентралізації, через створення правових підстав для призначення і проведення перших місцевих виборів у Гостомельській селищній об’єднаній територіальній громаді з адміністративним центром у селищі міського типу Гостомель, обрання депутатів Гостомельської селищної ради об’єднаної територіальної громади та Гостомельського селищного голови, що сприятиме забезпеченню сталого соціально-економічного розвитку новоутвореної територіальної громади”, — говориться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко закликав Верховну Раду прискорити розгляд кандидатур до складу Конституційного суду.

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