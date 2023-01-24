Сейчас стоит вопрос о продолжении "зерновой инициативы" - посол Украины в Турции

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«Сейчас стоит вопрос о продлении этой инициативы (зерновой – ред.), поскольку осталось менее 60 дней до ее завершения и это сейчас один из актуальных вопросов о том, чтобы мы ее и дальше продолжали», - сказал Боднар.

Дополнение

17 ноября сообщалось, что соглашение о безопасном экспорте агропродукции из портов Украины продлили еще на 120 дней.

В начале января сообщалось, что Украина отправила по "зерновому коридору" уже 16,5 млн тонн продовольствия.