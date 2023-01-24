Наразі стоїть питання про продовження "зернової ініціативи" – посол України в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Наразі стоїть питання про продовження зернової ініціативи, адже до її завершення залишилося менш як 60 днів. Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Зараз стоїть питання про продовження цієї ініціативи (зернової – ред.), оскільки залишилося менше 60 днів до її завершення й це зараз одне з актуальних питань про те, щоб ми її й далі продовжували», - сказав Боднар.
Доповнення
17 листопада повідомлялося, що угоду про безпечний експорт агропродукції з портів України продовжили ще на 120 днів.
На початку січня повідомлялося, що Україна відправила "зерновим коридором" уже 16,5 млн тонн продовольства.