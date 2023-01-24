Наразі стоїть питання про продовження "зернової ініціативи" – посол України в Туреччині

Цитата

«Зараз стоїть питання про продовження цієї ініціативи (зернової – ред.), оскільки залишилося менше 60 днів до її завершення й це зараз одне з актуальних питань про те, щоб ми її й далі продовжували», - сказав Боднар.

Доповнення

17 листопада повідомлялося, що угоду про безпечний експорт агропродукції з портів України продовжили ще на 120 днів.

На початку січня повідомлялося, що Україна відправила "зерновим коридором" уже 16,5 млн тонн продовольства.